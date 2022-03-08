По словам спикера Пентагона, "несмотря более 150 000 российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено".

Пентагон действительно считает, что сообщения о том, что президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных боевиков, в частности, из Сирии, для ведения боевых действий в Украине от имени российских сил, являются правдой.

Об этом заявил в понедельник Джейку Тапперу из CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам спикера Пентагона, "несмотря более 150 000 российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере".

"У нас есть признаки, подтверждающие эту историю о том, что на самом деле они пытаются вербовать и нанимать иностранных боевиков, и мы считаем примечательным то, что с более чем 150 000 военнослужащих военное продвижение внутри Украины, особенно на севере, застопорилось, что г-н Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков для этой своей войны", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что по оценкам американских властей, Россия в последние дни нанимает солдат из Сирии с надеждой, что их опыт уличных боев позволит взять Киев.

Напомним, также по данным Пентагона, Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, захватчики использовали 95% накопленной на границах мощности.

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