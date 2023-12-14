В Украине потери "живой силы" армии РФ преодолели очередную черту: за сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 1300 человек.
Таким образом с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор ориентировочно потеряла около 342 800 человек, указал Генштаб ВСУ в утреннем отчете 14 декабря.
Другие потери армии РФ в Украине составили:
- Танков - 5692 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед;
- артиллерийских систем - 8088 (+12) ед;
- РСЗО - 920 (+1) ед;
- средства ПВО - 605 (+0) ед;
- самолетов - 324 (+0) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33);
- крылатые ракеты - 1606 (+10);
- корабли / катера - 22 (+0) ед;
- подводные лодки-1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед;
- специальная техника - 1185 (+9).
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Ночью Украину атаковали десятки БПЛА - что сбито
В ночь на 14 декабря Россия продолжила воздушный террор Украины: были зафиксированы пуски 42 дронов. Как утром уточнили Воздушные силы, защитники украинского неба сбили 41 цель.
РФ реализовала пуски дронов "Shahed-136/131" поочередно, волнами, начиная с 19:00 (13 декабря). Атака продолжалась с трех направлений: Балаклава, Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.