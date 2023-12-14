Общие потери живой силы армии РФ преодолели очередную психологическую черту.

В Украине потери "живой силы" армии РФ преодолели очередную черту: за сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 1300 человек.

Таким образом с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор ориентировочно потеряла около 342 800 человек, указал Генштаб ВСУ в утреннем отчете 14 декабря.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

Танков - 5692 (+10) ед;

боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед;

артиллерийских систем - 8088 (+12) ед;

РСЗО - 920 (+1) ед;

средства ПВО - 605 (+0) ед;

самолетов - 324 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33);

крылатые ракеты - 1606 (+10);

корабли / катера - 22 (+0) ед;

подводные лодки-1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед;

специальная техника - 1185 (+9).

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Ночью Украину атаковали десятки БПЛА - что сбито

В ночь на 14 декабря Россия продолжила воздушный террор Украины: были зафиксированы пуски 42 дронов. Как утром уточнили Воздушные силы, защитники украинского неба сбили 41 цель.

РФ реализовала пуски дронов "Shahed-136/131" поочередно, волнами, начиная с 19:00 (13 декабря). Атака продолжалась с трех направлений: Балаклава, Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.

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