Крупнейшие атака врага удалось сдержать на Купянском и Авдеевском направлениях, Генштаб раскрыл детали.

За прошедшие сутки армия РФ пыталась атаковать силы Украины на шести направлениях фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. Всего произошло 120 боевых столкновений, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще две атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении, как проинформировали в Генштабе, наши воины отбили две атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

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В то же время на Бахмутском направлении ВСУ отбили шесть атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 19 атак", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Запорожском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Работино и западнее Вербового Запорожской области.

"В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - говорится в сводке.

В ночь на 14 декабря в Украине активно работали силы ПВО

В ночь на 14 декабря российские оккупанты атаковали ударными БПЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО сбили почти все дроны-убийцы.

Шесть ЗРК выпущены около полуночи из временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей.

В то же время ударными БпЛА "Shahed-136/131" противник начал атаковать с 19:00 13 декабря. Пуски осуществлялись волнами с трех направлений: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. Всего зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА.

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