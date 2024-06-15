Заявления Путина о "мирных переговорах" свидетельствуют о том, что он боится успеха саммита мира в Швейцарии, считает секретарь СНБО.

Недавние заявления российского диктатора Владимира Путина, которые появились накануне саммита мира в Швейцарии, являются демонстрацией того, что он не хочет вести переговоры, а его условия неприемлемы для Киева, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью Financial Times.

Он подчеркнул, что Путин выступал именно в это время, потому что "боится, что мирный саммит, инициированный Киевом, который начнется в Швейцарии 15 июня, будет успешным".

"Наша позиция очень четкая: формула мира", - сказал Литвиненко, имея в виду план Зеленского из 10 пунктов по прекращению войны, который включает полный вывод российских войск с украинской территории. Видео дня

Издание напомнило, что на саммите, где Владимир Зеленский обратится к миру относительно безопасности и ситуации в Украине, соберутся представители из более 90 стран. Россия на мирный саммит не была приглашена, но руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал FT, что Киев может пригласить представителя Москвы на второй мирный саммит когда-то в будущем.

Цитируя слова директора Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Габуева, издание отметило, что союзники российского президента, скорее всего, охарактеризуют швейцарский саммит как "плохо подготовленные переговоры, основанные на нереалистичных ожиданиях", что побудит их предложить свои собственные "рамки для сближения сторон". А недавние заявления Путина, вероятно, помогут его партнерам укрепить свои позиции на предстоящих переговорах - в частности, Китаю, который имеет конкурирующий мирный план, совпадающий с кремлевским.

Реакция мира на "мирные заявления" Путина

Как сообщал УНИАН, 14 июня Путин назвал условия для прекращения войны. По его словам, это возможно, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Комментируя слова российского диктатора, Владимир Зеленский заявил, что сегодня Путина надо поставить на место всеми возможностями.

"Он будет действовать, как Гитлер. Вы это увидите. Потому что то же видение разделенного мира. Сейчас ему нужно больше стран на свою сторону, как было с Гитлером, когда была антигитлеровская коалиция и пронацистские страны. Будет то же самое, он будет это делать только дайте ему небольшой успех, и он пойдет дальше. Он именно такой радикальной нацистской теорией сегодня держит свое общество. Он очень опасен. Считаю, что его уже сегодня надо поставить на место всеми возможностями", - сказал Зеленский.

А министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Путин не имеет права диктовать Украине, что делать для достижения мира. Он отметил, что глава Кремля может хоть сегодня прекратить неспровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.

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