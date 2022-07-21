Теперь Путин внушает населению России то, что им угрожает Запад.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявляет, что сейчас главная цель РФ - завоевание Донецкой области, но эти попытки безуспешны.

Как отметил генерал в эфире проекта FreeДом, президент России даже ставил перед армией сроки, до которых они должны захватить Донецкий регион. Это и 9 мая, и июнь, и июль. Но этого не произошло.

"Ресурс исчерпивается, Российская Федерация теряет темп. И, по большому счету, Путин находится в цейтноте. Он хотел прекратить войну еще в марте, с гарантиями невступления в НАТО и снятием санкций. Но эта модель не сработала. Поэтому он пошел на второй этап", - говорит Маломуж.

Умерив пыл, он переориентировался на Донецкую и Луганскую области. Путин сегодня хочет найти ту модель, которая бы сегодня обеспечила ему и успех, и имидж в РФ. И чтобы он получил определенные дивиденды в Украине, захватив Донецкую и Луганскую область и обеспечив южный коридор.

Сейчас президент страны-агрессора угрожает и Украине, и Западу, что может быть более глобальная война, которая приведет к конфронтации с Западом. По словам генерала, Путин будет оказывать давление на Германию, Италию, Францию, Турцию, чтобы Украина согласилась на переговорный процесс.

Маломуж напомнил, что Украина ни в коем случае не согласится на переговоры, согласно которым наша страна должна будет "отдать" свои территории.

Генерал отмечает, что сейчас президент РФ будет бросать на войну все, что только может, и нагнетать ситуацию. Теперь он настраивает население России на то, что им угрожает Запад.

Ранее Маломуж заявлял, что Путин намерен продолжать "спецоперацию" в Украине. В его планах – усиление военного потенциала, новая волна мобилизации, полный захват Луганской и Донецкой областей, а также юга Украины.

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