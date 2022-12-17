Президенту РФ нужна поддержка псевдолидера Беларуси, полагает полковник ВСУ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в Беларусь к самопровозглашенному главе страны Александру Лукашенко, чтобы решать с ним три вопроса.

Первый вопрос, который глава РФ может решать с Лукашенко, касается вступления Беларуси в войну с Украиной, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"На мой взгляд, три вопроса, которые может Путин сегодня решать с Лукашенко. Первый - вступление Беларуси в войну на стороне России против Украины, второй - разрешение российским войскам атаковать Украину с территории Беларуси, потому что еще раз обращаю ваше внимание, что уже несколько месяцев никаких прилетов… из беларуского воздушного пространства нет", - сказал военный эксперт.

По его словам, еще один вопрос - это то, чтобы Лукашенко поддержал Путина и не выходил из состава Организации Договора о коллективной безопасности.

Поддержка России со стороны Беларуси в войне с Украиной и новая встреча Путина и Лукашенко - что нужно знать

Власть Беларуси разрешила РФ вторгнуться в Украину со своей территории, а также с беларуской земли обстреливать нашу территорию. Позже в Беларусь прибыли российские мобилизованные.

В Генштабе ВСУ считают, что власти Беларуси могут готовиться к войне с Украиной.

По сведениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 17 декабря Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против нашего государства.

19 декабря должна состояться новая встреча Владимира Путина с Лукашенко, место встречи - Минск.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк полагает, что во время визита в Беларусь российский президент будет подталкивать своего пособника к наступлению.

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