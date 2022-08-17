Россияне перенесут фейковый "референдум" в Херсонской области, предположил юрист.

Президент РФ Владимир Путин отказался от своих первоначальных планов по захвату Украины, теперь он хочет "выжать" по максимуму из "достигнутого" за полгода войны.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, передает 24 канал.

Он предположил, что россияне перенесут фейковый "референдум" в Херсонской области, так как ситуация там достаточно "неуверенная" для Путина.

"Прозвучало, что они могут перенести "референдумы" с 11 сентября. Этому может быть несколько причин. Одна из них – неуверенность, что сразу после референдума они эти территории не потеряют. Возможно, в элитах России есть определенная группа людей, которая выступает за то, чтобы подождать и не рисковать", – отметил Фейгин.

Напомним, ранее сообщалось, что российское военное командование бежит из Херсона.

Советник главы ОП Арестович заявил, что президент РФ Путин отправил на Запад "гонцов" выпрашивать перемирие с Украиной.

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