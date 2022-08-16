Советник главы ОП уверен, что в Кремле найдут, как "продать" сдачу территорий, "было бы желание".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, как Кремль будет подавать россиянам бегство своей армии из Украины, в частности, из Херсонской области.

Свое мнение по этому поводу он высказал во время эфира с российским юристом Марком Фейгиным.

"Медведева уволим – не вопрос. Сальдо (главный коллаборант Херсонщины) – пьющий. Херсонская губерния? Да пошутили мы. Государственная политика (в РФ) – это жест доброй воли. Уходим по состоянию на 23 февраля. Мы же демилитаризовали? Демилитаризовали. Можно уходить. Задачи и цели спецоперации выполнены", – смоделировал Арестович заявление Кремля, шутя.

Он уверен, что у Путина найдут, как "продать" сдачу территорий, "было бы желание":

"Украина же не в НАТО, это исключительно наша заслуга. Украина не в ЕС, это тоже наша заслуга…Вот вам громадные списки погибшей военной техники, застреленных танков и самолетов… Мы же уничтожили запасов оружия в пять раз... Что вы еще хотите? Чтобы мы захватывали территорию? Зачем она нам надо? Нам надо было ликвидировать очаг возле нашей границы – мы его ликвидировали. "Азов" сидит в тюрьмах, показательно. Все задачи выполнены".

Напомним, Арестович заявил, что президент РФ Путин отправил на Запад "гонцов" выпрашивать перемирие с Украиной.

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