Ллойд Остин убежден, что Кремль снова будет бомбить крылатыми ракетами и дронами Украину этой зимой.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отмечает, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет погрузить Украину в холодную зиму и темноту, но проиграет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы все знаем, что нельзя недооценивать уровень злости и разочарования Путина. Мы это снова видели на прошлой неделе, когда произошел ужасный российский ракетный удар в Харьковской области, в результате которого были убиты десятки украинских граждан. Мы должны быть готовы, что Кремль снова будет бомбить крылатыми ракетами и дронами Украину этой зимой. Нам надо ожидать, что силы Путина жестоко и сознательно будут ставить под свой прицел украинские города, граждан и критическую инфраструктуру", - подчеркнул Остин.

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Министр обороны США отметил, что Путин надеется сломать волю украинского народа и погрузить Украину в лютый холод и темноту путем превращения гражданских граждан в мишень.

"Но он потерпит неудачу. И мы все знаем это", - убежден Остин.

Глава оборонного ведомства США добавил, что Путин надеялся деморализовать украинцев, но вместо этого, он деморализовал российскую армию. Также президент РФ надеялся изолировать Украину, но изолировал Россию.

"Путин надеялся обмануть весь мир, но вместо этого он даже не может обмануть своих собственных наемников", - сказал Остин.

"В этой агрессивной войне никто не должен предполагать, что время на стороне Кремля. Мы выступаем вместе сегодня с настроем, чтобы обеспечить, что Украина будет иметь необходимую поддержку во время еще одной зимней войны", - отметил министр обороны США.

Он заверил, что коалиция в формате Рамштайн будет сохранять единство в поддержку Украины.

Как подчеркнул Остин, в Кремле никогда не предполагали прочность и единство вокруг цели поддерживать Украину. Министр обороны США подчеркнул, что его вдохновляет единство союзников в то время, когда "Путин был оставлен умолять о поддержке Ирана и Северной Кореи".

"Все здесь понимают ставки и почему борьба Украины имеет значение. Украина имеет значение, потому что война Путина по выбору является огромной и неотложной угрозой для безопасности в Европе. Украина имеет значение, потому что российская агрессия четко выдает вызов нашим союзникам из НАТО. Значение, потому что российские зверства против гражданского населения оскорбляют наши ценности и угрожают верховенству права. Украина имеет значение, потому что российские атаки на украинское зерно сознательно причиняют страдания невинным людям во всем мире", - подчеркнул Остин.

Также он сказал, что Украина имеет значение, потому что крупные государства не могут безнаказанно совершать вторжение в мирные и демократические соседние страны.

"Я продолжаю твердо верить, что наша поддержка сил свободы в Украине будет быстро поступать в любой сезон или шторм", – добавил Остин.

Энергосистема Украины

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Украине нет ни одного энергозащищенного города, а эксперты уверены, что будут блэкауты.

Украинцам рассказали о новых мерах защиты энергообъектов зимой. Выстроены сооружения физической защиты энергообъектов, подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий.

По состоянию на начало октября сообщалось, что Украина вступает в зиму с разбитой энергосистемой. В течение последнего отопительного сезона рядовой украинец провел без света около 35 дней.

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