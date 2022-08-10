РФ может устроить провокацию на захваченной Запорожской АЭС, предупреждает публицист.

Российский диктатор Путин, понимая невозможность использования РФ ядерного оружия из-за угроз с Запада, вероятно, планирует устроить провокацию на захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

Такое мнение озвучил 24 каналу российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

По словам эксперта, вину за ядерную провокацию на атомной станции диктатор хочет переложить на Украину - подобные вещи для РФ уже традиционны.

"Путин планирует подорвать Запорожскую АЭС и обвинить Украину в том, что это украинцы. Повторить тот же прием, что и с лагерем военнопленных. И тот же прием, благодаря которому он пришел к власти", - отметил публицист.

Он, в частности, напомнил, что перед началом своего правления Путин организовал подрывы жилых домов, в которых обвинил чеченцев и развязал войну. Провокации на ЗАЭС Пионтковский называет самым опасным, к чему сейчас может прибегнуть Кремль, поэтому призывает активизироваться дипломатов, чтобы на станцию допустили представителей МАГАТЭ.

В то же время угрозу ядерного удара эксперт оценивает как низкую. Именно невозможность Путина его нанести подталкивает его к провокациям на АЭС, считает Пионтковский.

"Его бессильная ярость, невозможность безнаказанного ядерного удара по Украине или по Европе, они могут его подтолкнуть к такой провокации - устроить взрыв на ЗАЭС, свалив это на Украину", - комментирует он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

В ОПУ уже заговорили об угрозе подрыва АЭС россиянами.