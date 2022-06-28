Также россияне показали со спутника так называемые "центры принятия решений".

Накануне саммита НАТО, на котором РФ должны определить как самую большую угрозу, Роскосмос обнародовал спутниковые фотографии места проведения саммита в Мадриде, а также так называемых "центров принятия решений".

Фото появились у Telegram Роскосмоса.

"Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией, до 2030 года Роскосмос публикует спутниковые фотографии места проведения саммита и тем самым "центрам принятия решений", которые поддерживают украинских националистов".

Кроме того, в Роскосмосе уточнили координаты так называемых "центров принятия решений". Они, по данным ведомства, расположены в США, Великобритании, Франции, Германии, Испании.

Саммит НАТО стартует сегодня, 28 июня в Мадриде и продлится в течение трех дней. Ожидается, что на саммите примут решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с российским вторжением, а также утвердят новую стратегическую концепцию НАТО, которая определит Россию наибольшей угрозой.

Ранее топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев вновь взялся за свое любимое дело - угрожать НАТО войной. По его словам, Третья мировая война вот-вот начнется.

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