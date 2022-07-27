Со вчерашнего вечера колонны перемещаются в направлении Арабатской стрелки, то есть, на юг, в направлении Крыма.

Вечером 26 июля на Южном выезде мелитопольчане наблюдали ротацию зенитных установок "ТОР" и другой тяжелой техники. Очевидно, оккупанты решили усилить систему ПВО и перебросить технику в Запорожском и Херсонском направлении.

Об этом информирует "РИА Мелитополь".

Также украинские СМИ сообщают о колоннах российской техники в городе Геническ (Херсонская область). Местные телеграм-каналы пишут, что жители города видели колонну в 25 машин и уточняют, что раньше такого в Геническе никто не наблюдал. Со вчерашнего вечера колонны перемещаются в направлении Арабатской стрелки, то есть, на юг, в направлении Крыма.

Добавим, что Геническ находится под контролем российских войск.

Напомним, что ВСУ повредили Антоновский мост и теперь оккупанты не могут им передвигаться.

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