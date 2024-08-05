По его словам, события на Авдеевском направлении могли закончиться хуже.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что Украина для противостояния РФ развернула группировку в более 1 млн штыков. Сейчас в мире лишь некоторые страны имеют такую же сухопутную армию - США, Китай, Индия, Северная Корея, Россия.

"Мы в топ-6 по численности развернутых Вооруженных сил. Да, у них там мирное время, у нас - военное время. Тем не менее есть проблема - нехватка оружия. Как на такую огромную группировку, она, к сожалению, будет постоянно объективно. Здесь можно только бороться за уменьшение показателя нехватки этого оружия. Но получается, что, возможно, столько нам не надо, например, снарядов, [то этого количества] даже нет в России, Китае и Северной Корее вместе взятых. Не говоря уже о странах Запада", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

По словам эксперта, нельзя забывали, что Украина зависит от союзников даже в плане стрелкового оружия - они поставляют штурмовые винтовки с патронами.

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"Мы с вами заходим в определенный интересный парадокс. Несмотря на объективные проблемы в материально-техническом обеспечении (нельзя сказать, что у россиян все хорошо, иначе бы у них не появлялись бы какие-то странные гибриды - ставить корабельные бомбометы на танки - дожились, как же ваш Солнцепек); несмотря на то, что у нас могут быть внутренние психологические трения в обществе и различные внутренние проблемы в армии (не зря Клаузевиц прописывал еще в далеком XIX веке: "Чем плоха затяжная война? Потому что накапливаются трения в армии, проблемы"); несмотря на все те объективные факторы, которые нас должны были бы похоронить, мы до сих пор удерживаем россиян плюс-минус на тех рубежах обороны, которые есть", - отмечает Киричевский.

В частности, украинцы всегда хотят ориентироваться на лучшее, в частности, он напомнил о желании отбросить россиян на позиции 23 февраля 2022 года. Однако, по мнению эксперта, были и худшие варианты развития событий, которых удалось избежать.

"То, что мы обошлись некоторыми катастрофическими событиями на Авдеевском направлении, - это для нас, с одной стороны, было очень трудно, с другой - мы хотя бы проскочили вариант проигрыша в войне. Мы могли бы в апреле обсуждать не то, кто виноват в потере Авдеевки, а как нам жить в условиях мира, навязанных Кремлем. Несмотря на то, что у россиян эта "чесотка" - навязать нам условия, которые иначе как капитуляцией не назовешь, мы довольно неплохо держимся", - отмечает он.

По его словам, хотя наибольшую эмоциональную реакцию у украинцев сейчас вызывают новости с Купянского и Покровского направления, враг имеет значительно большие амбиции - забрать четыре области и навязать свои условия.

"Считайте, мы просто недооцениваем уровень чуда (которое создали наши военные, несмотря на все проблемы), в котором мы сейчас живем и ставим какие-то завышенные планки ожиданий", - подытожил Киричевский.

Война в Украине - последние новости

Ситуация на Покровском направлении крайне угрожающая, потому что российские захватчики близки к перерезанию важной трассы Покровск-Константиновка, заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В то же время россияне из-за больших потерь перебрасывают на Харьковщину подразделения из Луганской области. Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

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