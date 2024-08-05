Плетенчук рассказал о деталях вооружения украинского корабля "Гетман Иван Выговский".

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что сейчас ситуация в Азово-Черноморском регионе остается неизменной.

Россияне даже после точных ударов Сил обороны по ценным ЗРК в Крыму продолжают стягивать на полуостров другие пусковые установки. Как отметил спикер в эфире телемарафона, в частности, в Азовском море длительное время присутствие вражеских кораблей не наблюдается.

"В Черное море россияне решаются выходить только подводными лодками. Сейчас там находится одна подводная лодка. На ее борту могут быть 4 "Калибра". Напоминаю, вышли (субмарины) втроем, две уже вернулись в пункт базирования "Новороссийск". Боевого применения этих подводных лодок не было", - сказал спикер.

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В то же время он добавил, что пока российские корабли находятся на базе в Новороссийске, надо считать, что они присутствуют в акватории Черного моря. Опасность подтверждает тот факт, что в прошлый раз корабль "Адмирал Макаров" вышел всего на час, запустил четыре "Калибра", после чего вернулся на базу.

"Не следует забывать, что это не только корабли, но и авиация, в том числе из состава Черноморского флота РФ, которая пока присутствует в воздушном пространстве над нашим Черным морем 24/7", - подчеркнул Плетенчук.

Также военный прокомментировал удачное попадание Сил обороны в пусковые установки врага в Крыму и субмарину "Ростов-на-Дону". По его словам, оккупанты понимают, что в Азовском и Черном морях опасных локаций для них не осталось. В то же время захватчики продолжают использовать сушу, временное оккупированный Крым, где у них появляются "периодически" разнообразные системы ПВО.

Со своей стороны, как добавил спикер, Силы обороны точно наносят удары по различным объектам военной инфраструктуры врага, которому приходится стягивать в Крым различные установки из других локаций.

"Производство новых - процесс достаточно длительный и дорогостоящий. То есть, эти установки точно не кончаются. В какой-то момент это (удары по вражеским объектам - УНИАН) будет "соломинка, которая сломает хребет верблюду", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, безопасных локаций в Крыму для россиян нет.

"На этом фоне выглядит немного странным их попытки ремонтировать там корабли. Это не первый кейс. Тот самый "Ростов-на-Дону" был поражен вместе с ВДК "Минск" как раз в сухом доке. После этого был случай, когда они закончили ремонт БДК, собирались их выводить на ходовые испытания и так же получили повреждения в гавани. То есть, россияне с первого раза намеки не понимают...", - сказал спикер.

Также в эфире говорилось, что впоследствии в Черное море выйдут украинские корабли, которые сейчас будут в Турции. В частности, спущенный недавно на воду корвет проекта Ada "Гетман Иван Выговский". Плетенчук отметил, что, в частности, что эти корабли - многофункциональные платформы. Она была модернизирована непосредственно во время строительства, увеличено количество систем вооружения и отличается от базовой модели, которая есть в составе турецкого военного флота, по количеству вооружения на 50%. Речь идет о противокорабельных установках, которые хорошо зарекомендовали себя во время войны, и системах, которые позволяют бороться с воздушными целями. Более того, эти платформы (украинские корабли) сами являются носителями дронов.

Война в Украине - ситуация в Черном море

Напомним, представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские захватчики сейчас имеют во временно оккупированном Крыму пять военных аэродромов, но два из них - уже без самолетов. Эти самолеты захватчики могли бы перебазировать на материк, но их в любом случае надо обеспечивать горючим, остальным необходимым, для чего надо иметь соответствующую логистику. Сейчас обеспечение врага на юге, в том числе в Крыму происходит, в частности, Керченским мостом. По словам военного, если этот путепровод будет уничтожен, у россиян остается другой вариант - суша.

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