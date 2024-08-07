Пророссийские паблики описывают этот трансграничный рейд как "сложную ситуацию" для россиян.

Несмотря на заявления Москвы о том, что ситуация находится под контролем, российские военные блогеры яростно отреагировали на неспособность министерства обороны РФ обеспечить безопасность Курска, пишет The Telegraph.

"Мы знали, что украинские вооруженные силы пойдут в Курскую область. Мы знали, что они объединяют силы. Мы, как обычно, все знали, ребята с полей доложили, но начальство ничего не предприняло", - написала российская блогерша Анастасия Кашеварова.

Пророссийские паблики описывают этот трансграничный рейд как "сложную ситуацию" для россиян. Также среди российских военных блогеров высказываются опасения, что в бой могут быть вовлечены недавно переданные Киеву истребители F-16.

Видео дня

"Последнее вторжение оказалось одним из крупнейших украинских наземных нападений на материковую часть России с тех пор, как Путин приказал провести полномасштабное вторжение в феврале 2022 года… Сообщается, что Украина заранее подготовила операцию, доставив к границе системы ПВО для защиты своих сил… Российские источники утверждают, что Киев оккупировал 11 сел", - говорится в публикации.

В то же время западные аналитики считают, что эта операция вряд ли приведет к решающим результатам войны и, скорее, не отвлечет значительные ресурсы от наступления России на востоке Украины.

"Ограниченная операция может быть способна достичь ограниченных целей, но более амбициозная операция несет в себе больший риск. Маловероятно, что эта операция окажет существенное влияние на ход войны", - заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли.

А бывший австралийский генерал Мик Райан высказал мнение, что одна из потенциальных движущих сил рейда - политическая:

"Правительство Украины хочет изменить динамику и стратегическую риторику и организовало такую ​​операцию".

Прорыв границы РФ - что сообщалось

Как писал УНИАН, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

7 августа в Минобороны РФ заявили, что якобы не допустили продвижение ВСУ в Курской области. Однако, при этом Z-паблики, в частности, сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через него Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Вас также могут заинтересовать новости: