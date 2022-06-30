Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал об успехах наших военных.

Российская пропаганда уже готовит граждан страны-агрессора к военным неудачам на фоне наступательных действий Вооруженных Сил Украины. На определенных участках наши защитники уже начали атаковать и отодвигать врага.

Об этом на брифинге в медиа центре Украина – Укринформ рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он рассказал об успехах ВСУ на Криворожском и Кураховском направлениях. Наши защитники освободили и взяли под контроль два населенных пункта. Враг несет существенные потери. Несмотря на то, что ВСУ ведут оборону вдоль всей линии соприкосновения, военные ведут наступательные действия, что уже пугает россиян. Именно поэтому пропагандисты РФ вынуждены менять риторику.

"Трансформация их нарративов свидетельствует о том, что ни один из планов Кремля по захвату Украины в настоящее время не реализован", - отметил Громов.

В июне войска РФ провалили так называемый "молниеносный захват" Донбасса. Поэтому пропагандистам пришлось объявлять россиянам о третьем этапе "спецоперации".

"В то же время пропагандисты начали готовить население РФ к вероятным военным неудачам. Конечно, о поражении открыто никто не сообщал, однако начали появляться сообщения относительно тяжелого состояния и даже ошибок военного руководства агрессора", - рассказал Громов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия, по словам американского военного, проигрывает войну против Украины, та перешла к фазе террора.

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