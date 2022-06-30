Он отметил, что для перехода в контрнаступление ВСУ нужны западные ПВО и самолеты-истребители, чтобы подавить врага в воздухе.

Для украинских военных невозможно перейти в контрнаступление, пока ВСУ не подавят российских оккупантов в воздухе.

Такое мнение высказал капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире телеканала "Новый мир".

Он отметил, что россияне не понимают, что войну, в принципе, проиграли, и они не смогут победить Украину. А руководство РФ, которое не в состоянии ничего сделать, перешло к фазе террора.

Табах отметил, что россияне "начинают просто бросать ракеты, взрывать, проводить диверсии, дезинформацию, терроризировать население".

Военный напомнил, что война в Украине началась по одной причине, но сегодня Кремль называет уже совсем другие цели.

"Россия поймет, что она не может завоевать Украину, она не может ее оккупировать, не может уничтожить", – выразил убеждение военный США.

"Они просто хотят, чтобы здесь был хаос, чтобы народ был недоволен, чтобы были беженцы, чтобы люди ссорились друг с другом, чтобы обвиняли власть, что она не может их защитить. Ведь "специалисты" говорят, что ПВО есть, даже больше, чем нужно. А ракеты падают, гибнут дети, население", - отметил Табах.

По его мнению, россияне не понимают, что украинцев это только сплачивает и больше злит.

Кроме этого, американский военный отметил, что Запад очень медленно оказывает военную помощь Украине.

"Немцы вроде начали шевелиться. Соединенные Штаты вроде бы начали шевелиться. Но это "шевеление" уже длится четыре месяца", – отметил Табах.

Капитан ВМС США также раскритиковал медленные темпы предоставления лендлиза. А для того, чтобы Украина смогла перейти в контрнаступление, ей необходимо достаточное количество ПВО и военных самолетов.

"В наступление невозможно перейти или губительно переходить, пока вы не подавите врага в небе. Когда вы будете иметь преимущество в небе, то есть будут самолеты-истребители, бомбардировщики, штурмовики. И пока у вас не будет ПВО, которое обещают Германия и США, можно не задумываться о вытеснении врага со своей территории", – пояснил Табах.

Он отметил, что пока не видит, что украинцы вооружены и имеют все, что им нужно. "Я вижу, что украинцы бьются из последних сил, но настоящей помощи, кроме обещаний: "вот сейчас, сейчас, сейчас", пока нет", – отметил Табах.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн, который включает современные системы противовоздушной обороны.

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