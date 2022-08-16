Оккупанты вывозят гаубицы из гомельского арсенала, сооруженного в XIX веке.

Российские оккупанты могут испытывать проблемы с артиллерией. РФ получила доступ к арсеналу в Гомеле, сооруженному в 1868 году. Здесь хранятся преимущественно САУ и гаубицы. Вероятнее всего, оккупанты будут перебрасывать эту технику на фронт в Украину.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Стратегического командования ВСУ в официальном Telegram-канале.

"Российские оккупанты в Беларуси получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Гомеле. Следует отметить, что на этой базе на хранении находятся в основном артиллерийские системы, а именно САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", сотни гаубиц Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и другие", — сообщили в Стратегическом командовании.

Эту технику, вероятнее всего, отправят на войну в Украину. И раз Россия начала вывозить артиллерию из Беларуси, значит – агрессор может испытывать проблемы с обеспечением своих войск техникой.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабной войны украинские защитники уничтожили 989 артиллерийских систем и 263 РСЗО.

А что касается использования резервов Беларуси, то еще в конце июня УНИАН сообщал о транспортировке боеприпасов с РБ для использования оккупантами на фронте.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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