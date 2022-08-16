Министр обороны Украины выразил благодарность Латвии за непоколебимую поддержку.

Латвия передала Украине дополнительные шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) M109. Они уже показывают результаты на поле боя.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в микроблоге Twitter.

"Еще 6 гаубиц M109, которые недавно прибыли в Украину из Латвии, уже показывают результат на поле боя. Я искренне благодарен моему латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за их непоколебимую поддержку. Вместе мы победим", – подчеркнул Резников.

Самоходная артиллерийская установка M109: что известно

Это американская самоходная гаубица, состоящая на вооружении артиллерии армии США и некоторых других стран мира, в том числе в Украине.

Разработанная в начале 1960-х годов предназначалась для замены неудачной самоходной пушки M44.

Основное вооружение САУ: 155-мм гаубица M126 (длина ствола 23 калибра) на M109, M126A1 – на M109A1, M185 – на M109A2/A3/A4, M284 – на M109A5/A6.

Вспомогательное вооружение: 12,7-мм пулемет M2HB и Mk 19 или пулеметы M60 и M240 или британский пулемет Enfield L4.

Как сообщал УНИАН, ранее Украине САУ M109 передали Великобритания и Норвегия и другие страны.

В понедельник, 15 августа, министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о передаче Украине 4 вертолетов.

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