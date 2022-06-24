Сообщается, что погрузка боеприпасов проводится в 100 специализированных вагонов.

Военное командование России начало перевозку боеприпасов из Беларуси в российский город Смоленск. Боеприпасы грузят в 100 специализированных крытых вагонов для перевозки взрывчатых материалов с маркировкой "1-й класс опасности".

Об этом сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн.

"Количество боеприпасов настолько велико, что погрузку своими силами организовать не могут и откомандировывают военнослужащих из других подразделений в помощь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Минобороны РБ и РФ арендовали эти вагоны у БелЖД.

Отмечается, что в этих вагонах планируется вывоз боеприпасов в РФ. Погрузка проводится на нескольких крупных артиллерийских базах. В частности, на ВЧ 67878 (46-й арсенал ракет и боеприпасов) в Бронной Горе.

В дальнейшем группы вагонов по 6-10 единиц отправляются на станции Минского железнодорожного узла, где их цепляют к обычным грузовым поездам для отправки по маршруту Минск — Орша — стык. Красное — Смоленск.

Как писал УНИАН, по данным МВД, на границе с Украиной находятся 4 тысячи военнослужащих РБ. Этого количества недостаточно для организации атаки на каком-либо направлении.

В Минобороны 21 июня сообщили, что не видят признаков подготовки к наступлению армии Беларуси.

Ранее на этой неделе самопровозглашенный лидер РБ Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Он пообещал ответить в случае перехода "красной линии" или удара по Мозырскому НПЗ.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси проводятся мобилизационные учения.

Вас также могут заинтересовать новости: