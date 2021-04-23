Вице-премьер напомнил, что в Минских соглашениях ничего не сказано о "ДНР/ЛНР".

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что призывы президента Российской Федерации Владимира Путина к Украине вести переговоры с подконтрольными ей боевиками "ДНР/ЛНР" свидетельствуют о выходе Российской Федерации из Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Вице-премьер отреагировал на утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский желает говорить о проблемах Донбасса, то руководству Украины якобы надо общаться с боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже затем с Россией.

"Из уст президента Российской Федерации мы с вами услышали официальное признание двух квазиобразований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ДНР/ЛНР". Это по сути - выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия - есть ОРДЛО Украины, есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - заявил Резников.

Резников считает, что это заявление Путина надо проанализировать в "Нормандском формате" и в ОБСЕ.

Зеленский предложил Путину встретиться

Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 20 апреля, предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". Глава Кремля посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темами обращаться непосредственно в Москву.

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Автор: Виталий Саенко