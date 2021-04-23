Путин заявил, что руководство Украины должно провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" / фото REUTERS

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что призывы президента Российской Федерации Владимира Путина к Украине вести переговоры с подконтрольными ей боевиками "ДНР/ЛНР" свидетельствуют о выходе Российской Федерации из Минских соглашений. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". 

Вице-премьер отреагировал на утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский желает говорить о проблемах Донбасса, то руководству Украины якобы надо общаться с боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже затем с Россией.

"Из уст президента Российской Федерации мы с вами услышали официальное признание двух квазиобразований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ДНР/ЛНР". Это по сути - выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия - есть ОРДЛО Украины, есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - заявил Резников. 

Резников считает, что это заявление Путина надо проанализировать в "Нормандском формате" и в ОБСЕ. 

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Автор: Виталий Саенко