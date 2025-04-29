Трамп может расколоть Запад на две части, признав российскую оккупацию Крыма, считает экс-министр.

Признание Соединенными Штатами Крыма российским может стать толчком к мощнейшей перезагрузке в истории мира, считает министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, признание российской оккупации Крыма - вещи "и геополитически, и юридически, и эмоционально для нас неприемлемы", поскольку это приведет "к безумным проблемам для всей Европы и мира", ведь это будет "самый печальный пример за последние 80 лет мировой истории".

"Таким образом Трамп сделает Запад расколотым на две части: те, кто еще придерживается принципов, и те, кто не желает их придерживаться. На самом деле чего-то от Дональда Трампа - который говорит, что Гренландия ему нравится, а может, мы и Канаду обнимем очень-очень крепко, - ожидать не приходится. Но случай с признанием (оккупации Крыма, - ред.) может стать толчком для самой мощной перезагрузки в истории мира", - заявил бывший министр.

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Он напомнил, что даже китайцы, которые помогают России, "ничего не признали и не признают".

"Представьте теоретически, что Трамп берет свой очередной указ и подписывает признание оккупации Крыма. Что мы будем делать с такими Штатами и таким Трампом? Срочный разрыв дипломатических отношений? Нам американцы нужны, но ведь и для американцев это будет признанием фундаментальной слабости. Сейчас люди пытаются объяснить все это Трампу. Посмотрим, как это будет в ближайшей перспективе", - отметил Климкин.

По мнению экс-министра, США могут снова приостановить предоставление разведданных и вооружения для Украины, ведь "это один из рычагов, который они применяют не только в отношении нас, к сожалению". Он напомнил, что похожая ситуация была с Афганистаном.

"Говорить о любом устойчивом прекращении огня следует с очень простого пункта, а именно: как американцы гарантируют нам продолжение поддержки? Каким образом они вместе с европейцами будут координировать этот вопрос? Это - вопрос номер один в смысле нашего сотрудничества в сфере безопасности. Насколько я понимаю, Трамп к этому открыт", - отметил Климкин.

США могут признать Крым российским: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США в рамках мирного процесса готовы признать оккупированный Крым российским. Как сообщало агентство Bloomberg, потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и это стало известно после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

Впоследствии Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским. "Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией", - сказал он в интервью журналу TIME.

В Кремле отреагировали на слова Трампа о "российском Крыме", отметив, что видение президента США относительно войны в Украине совпадает с российской позицией. "Я не являюсь пресс-секретарем Трампа, я являюсь пресс-секретарем Путина. Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - заявил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков.

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