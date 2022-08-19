Последние спутниковые снимки Maxar Technologies были сделаны в пятницу утром.

Признаков "систематического обстрела" на Запорожской АЭС нет.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies.

Это противоречит пятничным заявлениям президента России Владимира Путина о том, что украинские военные неоднократно наносили удары по заводу. Последние спутниковые снимки Maxar Technologies были сделаны в пятницу утром.

CNN проанализировал ряд спутниковых снимков комплекса атомной электростанции, расположенной в Энергодаре, и показал, что повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля.

Напомним, ученые спрогнозировали, как будет двигаться радиоактивное облако в случае подрыва ЗАЭС.

Если оккупанты взорвут атомную электростанцию и погодные условия будут такими, как с 15 по 18 августа, то радиация заденет не только Украину, но и несколько европейских стран. В опасности будут Польша, Словакия, Венгрия и Румынии. Облако также затронет около половины территории Беларуси.

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