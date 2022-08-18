Если оккупанты взорвут атомную электростанцию и погодные условия будут такими, как с 15 по 18 августа, то радиация заденет не только Украину, но и несколько европейских стран.

Эксперты смоделировали, как будет двигаться облако радиоактивных примесей, если российские оккупанты спровоцируют катастрофу на Запорожской АЭС. В случае погодных условий, которые были с 15 по 18 августа, оно затронет не только Украину, но и несколько стран Европы.

Прогноз реализовали ученые из Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН. Они опубликовали короткое видео с потенциальным движением радиации.

Если погодные условия будут такими же, как с 15 по 18 августа, то облако радиоактивных примесей сначала пойдет на север и затронет Киевскую и прилегающие области. Затем основная масса начнет двигаться на запад и охватит большую площадь. А часть облака распространится на восточные области.

Когда радиация "пронесется" через западные регионы Украины, то пойдет в европейские страны. В опасности будут Польша, Словакия, Венгрия и Румынии. Облако также затронет около половины территории Беларуси.

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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