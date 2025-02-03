'Примитивные бомберы времен Первой мировой': Дикий о появлении в Украине дронов с ФАБами

Такие БПЛА способны нести даже 500-килограммовые бомбы, отмечает Дикий.

Украинские БПЛА-бомберы, которые способны нести 250-килограммовые бомбы пришли из гражданской авиации. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Эта история с дальним бомбером - она очень гаражно-стартапная. У нас до войны была компания, которая делала маленькие спортивные самолетики. Они пользовались спросом на мировом рынке. Для авиаторов-любителей, которым нужен одно-двухместный максимально дешевый самолет. И дальше просто произошла переработка спортивных самолетиков на такие дроны", - сказал Дикий.

Он добавил, что для подобного двухместного самолета 250-килограммовая бомба - вполне нормальная полезная нагрузка. И самолет такой мощности способен ее нести.

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"Его максимально просто переделали. Переделали системное управление на беспилотное и сделали банальное крепление под одну бомбу под самолетом. С поправкой на беспилотность - восстановили примитивные бомберы времен Первой мировой. И главное, что по соотношению цена-качество это суперское решение. Потому что когда оно долетает, то 250, а есть даже версия на 500-килограммовую бомбу - это очень серьезные разрушения. Это то, чем можно вывести из строя очень серьезный объект. А если даже оно не долетает, то мы потеряли дешевый спортивный самолетик", - добавил Дикий.

Украина дроны-бомберы: важные новости

Ранее в сети появились фото украинского БПЛА, к которому прицепили ФАБ весом 250 килограммов. Также на фото можно было увидеть 120-мм минометную мину. О каком именно типе БПЛА идет речь - по фото непонятно.

Впоследствии в Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили использование таких дронов для ударов вглубь территории РФ. Там также отметили, что "это уникальная разработка, которая меняет правила игры".

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