Именно такими боеприпасами якобы "отбомбились" по объектам на территории России.

Украинские ударные дроны теперь могут использовать "полноценные" авиационные бомбы весом 250 кг. Об этом сообщает военно-технический портал Defense Express.

"Сегодня ночью 14 полк бомбил бимбами брянскую республику", - приводит он слова Telegram-канала "Николаевский Ванёк". Поэтому можно предположить, что именно этот тип боеприпасов использовали для ударов по объектам на территории России.

На самой обнародованной фотографии можно видеть фугасную авиабомбу ФАБ-250М-54 и 120-мм минометную мину. К сожалению, рассмотреть тип БПЛА-носителя нет возможности, но это, очевидно, довольно большой летательный аппарат.

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Отметим, что Украина уже давно использует БПЛА с ФАБами для ударов по российской территории. Ранее в Сеть выложили фото "бомбардировщика" с гораздо менее мощной авиабомбой ФАБ-100. Аппарат создали на основе легкомоторного самолета типа SkyRanger.

Стоит добавить, что речь идет об условно "многоразовых" БПЛА, которые в теории могут вернуться на базу после сброса боеприпасов.

Украина нанесла новые удары по РФ

Ранее УНИАН сообщил, что 29 января украинские дроны преодолели 800 км и повредили примерно 5% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

В результате атаки пострадал Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово. Взрывы вызвали мощный пожар.

Украинские удары по нефтяной промышленности РФ представляют собой часть более широкой стратегии, которая направлена на то, чтобы лишить Москву ее основного источника доходов. Последнее повлияет на способность России вести длительную войну.

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