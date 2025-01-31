Данная разработка изменяет правила игры на поле боя, заявили в Силах беспилотных систем.

ВСУ используют для ударов по России БПЛА дальнего действия, которые способны нести 250-килограммовую авиабомбу, преодолевать до 2000 километров и возвращаться на позицию. Данную информацию подтвердили в Силах беспилотных систем ВСУ.

"Это уникальная разработка, изменяющая правила игры на поле боя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская пропаганда постоянно заявляет о "сбитии" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.

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"Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и продолжение следует", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в Силах беспилотных систем акцентировали, что большинство их операций "не подлежат публичному освещению, но наносят критические удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры врага".

Напомним, ранее в сети высказывались лишь предположения о том, что ВСУ используют подобные "многоразовые" БПЛА, которые к тому же способны нести такие мощные авиабомбы.

А до этого публиковалось фото БПЛА с гораздо менее мощной авиабомбой ФАБ-100. Тогда заявлялось, что данный аппарат создали на основе легкомоторного самолета типа SkyRanger.

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