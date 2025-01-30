Украина достигла значительного прогресса в грузоподъемности БПЛА, считает Игорь Романенко.

Украина цепляет обычные бомбы ФАБ-250 образца 1954 года на БПЛА винтового типа. Об этом в эфире "Radio NV" заявил эксперт по авиации Валерий Романенко, комментируя появление в сети фотографий таких беспилотников.

"Такие беспилотники показывали в августе прошлого года на Софиевской площади. Они были способны нести человека. Раненых эвакуировать с поля боя. Человек - это 80 килограммов. А такая бомба - она весит 230 килограммов. То есть есть явный прогресс в увеличении грузоподъемности наших БПЛА. И это облегчает снабжение войска в сложных условиях боев. Ведь можно не обязательно машинами подвозить еду, боеприпасы. А можно на подобных дронах доставлять поставки для войск", - сказал Романенко.

Он добавил, что такие дроны, скорее всего, работают как сбросы. Ведь из имеющихся в Украине БПЛА самолетного типа, наибольшую грузоподъемность имеет "Лютый", который может нести до 75 килограммов боевой части.

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"Такой БПЛА подлетает, зависает, оператор старательно прицеливается, учитывая ветер. И потом дает команду на сброс. Быстро, там сброс с приличной высоты - не менее 100 метров. И моментально дрон должен улететь из этой зоны. Чтобы обломки бомбы и взрывная волна его самого не поразили", - добавил эксперт.

Украинские БПЛА: важные новости

Накануне блогер "Николаевский Ванёк" опубликовал фото украинского дрона, к которому прицепили снаряд ФАБ-250. На нем была надпись "За Николаев". Он намекнул, что эти дроны нанесли удар по Брянской области РФ.

Ранее "Ванек" также публиковал сообщение, в котором сообщил, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины ударили по РФ беспилотниками различных типов, среди которых были в том числе и дроны с КАБами.

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