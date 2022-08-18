За минувшие сутки ликвидировано около 200 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 44 тыс. 300 (+200) человек,
- танков 1 889 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин - 4 179 (+17),
- артиллерийских систем - 1010 (+17),
- реактивных систем залпового огня - 265 (+2),
- средств ПВО - 136,
- самолетов - 234 (+1),
- вертолетов - 197 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 793 (+1),
- крылатых ракет - 190,
- кораблей/катеров - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 061 (+7),
- специальной техники - 93.
Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дают достойный отпор врагу. По состоянию на 17 августа на нашей земле ликвидировали 44 100 захватчиков.