В нашей стране ликвидировали еще три вражеских танка.

За минувшие сутки ликвидировано около 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 августа ориентировочно составили:

- личного состава - около 44 тыс. 300 (+200) человек,

- танков 1 889 (+3) единицы,

- боевых бронированных машин - 4 179 (+17),

- артиллерийских систем - 1010 (+17),

- реактивных систем залпового огня - 265 (+2),

- средств ПВО - 136,

- самолетов - 234 (+1),

- вертолетов - 197 (+1),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 793 (+1),

- крылатых ракет - 190,

- кораблей/катеров - 15,

- автомобильной техники и автоцистерн - 3 061 (+7),

- специальной техники - 93.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дают достойный отпор врагу. По состоянию на 17 августа на нашей земле ликвидировали 44 100 захватчиков.

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