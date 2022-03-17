Федоров поблагодарил президента за доверие и заявил о готовности выполнять задачи ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который накануне был освобожден из плена оккупантов в результате спецоперации.

Об этом сообщает Офис президента.

"С возвращением! Украина своих в беде не бросает", – сказал глава государства, вручая награду Ивану Федорову.

Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе. Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом вновь замаячит флаг Украины.

Городской голова поблагодарил президента за доверие и заявил о готовности выполнять задачи для возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.

По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено / выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.

По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.

Похищение мэра:

11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. О его местопребывании не было ничего известно.

В Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.

12 марта Зеленский заявил, что Федорова пытают, чтобы записать видео в поддержку оккупантов.

16 марта стало известно, что Федорова освободили.

После своего освобождения он пообщался с президентом Владимиром Зеленским и отметил, что вскоре вернется к работе.