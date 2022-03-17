Санкции в отношении России дают редкую возможность узнать об этих активах.

В банках Швейцарии россияне хранят до 213 миллиардов долларов. Об этих активах удалось узнать благодаря санкциям в отношении России.

Об этом пишет Reuters.

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки держат на офшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) клиентов из РФ.

Эти активы демонстрируют, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре офшорного обогащения, гораздо шире, чем балансовые риски, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

Информация об активах россиян в Швейцарии стала известной благодаря санкциям против РФ.

Сейчас в Швейцарии продолжаются дебаты по усилению давления на россиян. Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам, близким к президенту Путину и его правительству.

"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность... помогают финансировать войну", - сказала она.

Несмотря на свою оценку, SBA подчеркнула, что это немного с общими активами, находящимися в Швейцарии, которую поколения богатых людей со всего мира рассматривали как убежище для своих денег.

"Доля активов, хранящихся у российских клиентов, вероятно, составляет долю в низком процентном диапазоне от общего объема трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках", - говорится в заявлении.

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