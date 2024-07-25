Райдер видит подъем для Украины после изменения политики США в отношении оружия.

Украинские военные видят результаты новой стратегии, ориентированной на границу, после того, как Белый дом ослабил ограничения на использование Киевом оружия, предоставленного США, для атаки на российские цели прямо через границу, заявил главный представитель Пентагона.

Хотя администрация Байдена продолжает проводить черту, одобряя атаки вглубь России с использованием оружия большой дальности, украинские силы оказывают большее влияние, сдерживая новое российское наступление, несмотря на ограничения на то, как она может использовать свою огневую мощь США, сказал генерал-майор Пэт Райдер, представитель Пентагона, в интервью The Washington Times.

За последние несколько месяцев Кремль пытался провести контрнаступательные операции в Харьковской области Украины, сосредоточив силы вдоль границы и нанося подготовительные удары.

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"Было принято решение дать [Украине] возможность проводить ответные или оборонительные удары с использованием оружия, предоставленного США. "Это имело эффект", - сказал генерал Райдер. "Это действительно позволило украинцам остановить некоторые из этих российских наступлений и удержать оборону".

Война в Украине - ситуация на фронте

Российская армия готовит наступление на Гуляйполе Запорожской области. В то же время украинцы могут контратаковать осенью.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники. Как рассказал изданию ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой, сейчас ВС РФ концентрируются вблизи оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.

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