В связи с нынешней ситуацией в Северодонецке гуманитарная составляющая в ближайшее время будет катастрофической.

Большая часть инфраструктуры захваченного оккупантами Северодонецка восстановлению не подлежит.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"Большая часть всех инфраструктурных объектов города стала непригодной для использования в результате обстрелов. Они фактически разрушены. Есть ряд повреждений центрального канализационного коллектора, что требует капитального вмешательства. Я уже не говорю о насосных станциях, которые вышли из строя вследствие того, что в городе не было электроэнергии. Центральное водоснабжение - водозабор был обстрелян из тяжелой артиллерии и электромеханические системы управления повреждены, это все требует капитального ремонта, замены, модернизации", - сказал Стрюк.

По его словам, для восстановления города необходимо все строить заново, надо осуществить перепланировку и провести капитальное восстановление инфраструктуры, без деоккупации и возвращения территории под контроль Украины сделать невозможно.

В связи с нынешней ситуацией в Северодонецке гуманитарная составляющая в ближайшее время будет катастрофической, отметил председатель ВГА.

Как сообщал УНИАН, 25 июня председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией.

Как сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".

29 июня "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ.

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