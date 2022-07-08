В городе отсутствуют централизованное водоснабжение, газо- и электроснабжение, не работают очистные сооружения и насосные станции.

Город Северодонецк Луганской области находится на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти до основания. Отремонтировать они ничего не смогут. Потому что даже в мирное время такой объем восстановлений можно сделать за полгода-год. При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет", - отметил он.

Гайдай также подчеркнул, что большая проблема есть также с канализационными системами города.

"Большая проблема с канализацией. Очистные сооружения не работают, как и насосные станции. Стоки накапливаются. Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас на улице. А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа", - резюмировал он.

Напомним, российские оккупанты пытаются подменить местную власть в Северодонецке. Они пытаются провести перепись населения, которое осталось, в том числе и детей.

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