До завершения войны в Украине еще далеко, считает эксперт.

Настоящий перелом в войне Украины с Российской Федерацией случится тогда, когда наша страна получит американские истребители F-15 и F-16.

Еще довольно далеко до завершения противостояния, в украинском государстве все переходит к стадии затяжной войны, рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире национального телемарафона.

"На мой взгляд, мы, украинцы, находимся в фазе закрепления успеха в части сдерживания "второй армии" на нашей территории. Исторический феномен заключается в том, что на самом деле 22-я вторая армия мира, то есть украинцы, а на самом деле вся консолидированная нация, которая стала в бой, остановила едва ли не самого большого монстра современности, который существует в природе...", - заявил эксперт.

Черник добавил, что настоящий перелом в войне возможен, когда наша страна получит достойную авиацию - F-16 и F-15.

"Тогда изменится баланс сил на линии разграничения", - считает эксперт.

Напомним, войска РФ вторглись на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Противники из разного вооружения обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

В июле президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия запустила по нашей стране более трех тысяч ракет.

Украинская сторона просила союзников помочь ей закрыть наше небо, в частности, предоставить самолеты.

Американский генерал - начальник штаба Военно-воздушных сил США Чарльз Браун говорил, Киев может получить американские, французские или шведские истребители.

Позже стало известно, что США решили обучать украинских пилотов управлять истребителями F-15 и F-16.

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