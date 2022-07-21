Украина может получить самолеты западного производства, сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил Штатов.

Американский генерал - начальник штаба Военно-воздушных сил США Чарльз Браун сообщил, что в Украину могли бы отправиться, в частности, американские, шведские или французские истребители.

Украине не будут передавать самолеты российского производства, рассказал Браун во время Форума по безопасности в американском городе Аспен, пишет Politico.

Генерал заявил, что не может сказать, "какие именно самолеты отправятся в Украину".

"Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter (истребители международной компании Eurofighter GmbH - Ред.) или Rafale (французские истребители - Ред.). Итак, есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться в Украину", - отметил он.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Противники также запускали по нашей территории различные ракеты.

Власти Украины попросила союзников помочь закрыть свое небо, в частности - предоставить самолеты.

В мае СМИ писали, что Польша передала Украине почти все запчасти и боекомплект для советских истребителей МиГ-29.

В июле Чарльз Браун сообщил, что американская сторона и ее союзники начали изучать возможность обучения украинских пилотов, чтобы потенциально помочь нашему государству создать обновленные Военно-воздушные силы.

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