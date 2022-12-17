Оккупант решил избавиться от тюремного срока, повоевав на Донбассе.

Украинские воины продолжают "двухсотить" русских "зэков", завербованных в ЧВК "Вагнер". На этот раз в Украине ликвидировали бизнесмена из Саранска Евгения Манаева.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на некролог Манаева "минуснули" на Донбассе. Туда он отправился прямо из колонии.

В 2019 году бизнесмен Манаев открыл огонь по двух рыбаках, которые вылавливать рыбу сетями на его пруду. Один рыбак погиб, а другой - получил тяжелые ранения.

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Сам Манаев виновным в убийстве себя не признал, ведь свято верил, что это была необходимая самооборона. Впрочем, суд отправил его в колонию. Как отмечают росСМИ, в этом году Манаев нашел "еще один законный способ вернуться в родным, в том числе и к сынишке" - поехать убивать украинцев на Донбасс.

"ЧВК "Дембель" (Вагнер) продолжает праздничную амнистию. Их даже не десятки", - отметил "Штирлиц".

"Зэки" - вагнеровцы на войне против Украины

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к "зэкам" не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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