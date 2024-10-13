Командир отмечает, что люди теряют доверие, слушая неправду об освобождении Крыма за две недели.

Мобилизация в Украине провальная, а пополнение в подразделении происходит благодаря рекрутингу. Об этом сказал Герой Украины, кавалер ордена Богдана Хмельницкого и командир легендарного батальона К2 Кирилл Верес в интервью 24 Каналу.

"30 бойцов от страны за два месяца это мобилизация?", - задался вопросом военный. При этом военный добавил, что у него не бывает плохих бойцов. "Я рад каждому, который есть у меня в подразделении - главное без наркотиков при мне и не пить на позициях. Все люди, все живые и нормальные. Я к этому отношусь нормально. Если хочешь пить, то поезжай на три дня и напейся. Лишь бы только не травонулся - не пей дихлофос", - поделился мнением Верес.

Он раскритиковал темпы мобилизации и объяснил, почему так происходит. "У нас под контрактом внизу написано невидимым шрифтом: "Пойди с..а и умри за три недели". Люди согласны идти убивать, но люди не согласны идти умирать", - пояснил командир.

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По его словам, в Украине сейчас ведутся разговоры о сохранении жизни личного состава - это "модно, это тренд", но между словами и реальностью есть большая разница. Сам Верес подчеркнул, что не готов посылать людей на верную смерть.

Командир считает, что проблемы с мобилизацией связаны с тем, что люди разуверились в ВСУ. "По телевизору им обещают, что победа будет через три дня... Но даже если завтра враг отступит со всех территорий, то я за три дня не доеду до границы Украины, потому что надо разминировать все дороги. Люди не стадо. Что мы к ним относимся, как к баранам? Сколько это может продолжаться? Человек не хочет идти умирать, а хочет идти воевать, уничтожать врага, но хочет жить", - подчеркнул Верес.

Кроме того, по его словам, многие вообще обещают нереальное. "Да скажите правду. Ну какой Крым за две недели?", - возмутился военный. Верес отметил, что на сегодня, к сожалению, мы только теряем территории и об этом надо честно говорить, а не обманывать, описывая нереалистичные перспективы.

Мобилизация в Украине

Военный психолог Андрей Козинчук отмечал, что в Украине продолжаются проблемы с мобилизацией. По его словам, серьезные проблемы с пополнением в пехотных подразделениях, хотя именно они сдерживают противника. Он сказал, что туда отправляют старых и больных.

Козинчук подчеркнул, что вопрос мобилизации не решен совсем и он очень политически чувствителен. По его словам, невозможно говорить о демобилизации, пока не решен вопрос с мобилизацией.