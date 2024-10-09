По словам специалиста, пока в Украине не будет решен вопрос мобилизации, говорить о демобилизации будет невозможно.

В Украине продолжаются проблемы с мобилизацией, заявил в эфире "Новости Live" военный психолог Андрей Козинчук.

"Относительно мобилизации - все плохо. По крайней мере в пехотных подразделениях, хотя именно они сдерживают противника. Туда отправляют старых и больных. Если молодой и хороший - его в пехоту запрещено отправлять. То есть вопрос мобилизации не решен совсем. Он очень политически чувствительный. Невозможно говорить о демобилизации, пока не решено с мобилизацией", - пояснил Козинчук.

Мобилизация в Украине: важные новости

В Минобороны сообщили, что даже в случае реформирования ТЦК, в Украине останется принудительная мобилизация. Там добавили, что полностью добровольная мобилизация в Украине - невозможна.

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Между тем в Генштабе рассказали, как добровольцы могут самостоятельно выбрать себе воинскую часть для несения службы. Отмечается, что для этого желающие должны обращаться напрямую в подразделение, не посещая ТЦК.

По мнению командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБ Юрий Федоренко заявил, что все совершеннолетние граждане Украины должны быть военнообязанными. По его словам, с 23 лет этих людей могли бы мобилизовать и допускать к участию в боевых действиях.

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