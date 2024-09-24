По мнению Александра Букатара, мы упустили "патриотический настрой, который был первые полгода".

Уклонистов сейчас стало больше, потому что люди забыли, что в Конституции есть не только права, но и обязанности. Такое мнение в интервью "Армия TV" высказал Александр Букатар, командир 3-го батальона бригады Национальной гвардии Украины "Спартан".

Отвечая на вопрос об активности сейчас "уклоняющейся темы", по сравнению, в частности, с 2022 годом, Букатар выразил мнение, что "мы сделали величайшую ошибку - это мы упустили этот патриотический настрой, который был первые полгода".

"За него надо было цепляться, развивать. Даже тот же закон, наверное, о мобилизации - он уже тогда должен быть. И тогда бы все было бы иначе", - сказал он.

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Говоря о крупных городах, в частности Киеве и Харькове, командир батальона отметил, что "оно когда же не стреляет, регулярно не бахкает, то вроде бы и жить можно".

"Никто же не понимает, как оно именно на линии соприкосновения, что происходит", - отметил Букатар.

Он вспомнил, в частности о таких фразах как "это не моя война" и "я не учился на это".

"Просто люди забыли, что Конституция - не только, что там есть права. А есть еще обязанности. И самая главная обязанность мужчин - это как раз защищать свою страну. И все равно, кто ты: ты айтишник или ты, там, слесарь, или тракторист", - сказал военный.

Букатар подчеркнул, что россияне - подлый враг, который не останавливается.

"У многих мнение, что это все повторится, но через пять лет, семь лет. Но это все повторится уже с другой мощностью", - отметил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Татьяна Кныш, руководитель адвокатского объединения "Vector" рассказала, когда накладывается штраф за неполучение повестки.

По ее словам, в случае, если человек получает заказное письмо, которым направляется повестка, но в территориальный центр комплектования не появляется, то такой человек может быть привлечен к административной ответственности, и применен к нему штраф.

Речь идет о привлечении к админответственности с взысканием штрафа на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

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