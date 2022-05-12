Мы все в неоплатном долгу перед защитниками Мариуполя, отметил советник мэра Мариуполя.

Появилось видео бомбардировки металлургического комбината "Азовсталь", на котором сейчас находятся украинские военные.

Кадры опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом. Мы все в неоплатном долгу перед защитниками Мариуполя", - написал он.

Ситуация на "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска не останавливаются в попытках захватить завод"Азовсталь", на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода, с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно. В то же время, по его словам, для спасения украинских военных привлечены влиятельные посредники и государства.

По информации Ирины Верещук, в Мариуполе всех женщин, детей и стариков, находившиеся на территории "Азовстали", эвакуировали.

Бригадный генерал Алексей Громов рассказал о сложностях деблокирования "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: