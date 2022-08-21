Также была уничтожена российская военная техника возле Чернобаевки.

Официально подтверждена ликвидация боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он добавил, что также была уничтожена российская военная техника возле Чернобаевки. Он отметил, что такого большого накопления боеприпасов возле Чернобаевки оккупанты уже не делают, они организовывают более мелкие склады, но в большем количестве, то есть так называемые полевые склады, но и их ВСУ удачно уничтожают.

"Хоть россияне стараются делать больше складов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают везде", - прокомментировал он.

Кроме этого, Хлань отметил, что кроме Чернобаевки, оккупанты стягивают вооружение в Новую Каховку. "Новая Каховка стала такой своеобразной Чернобаевкой", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 августа украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке на Херсонщине. Позже в Оперативном командовании "Юг" сообщили о поражении командного пункта оккупантов и уничтожения их складов боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

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