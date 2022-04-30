Всего в списке 226 российских военных.

Украинская разведка опубликовала данные командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка. Российские военные из этой группировки совершают преступления на территории Мариуполя и Запорожья

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины при Минобороны Украины.

"ГУР МО Украины получило список командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка, участвующего в совершении преступлений против народа Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях", - указано в сообщении.

В списке оказались:

командир Полковник Малыгин Евгений; полковник Осауленко Сергей; подполковник Бабурин Алексей подполковник Абдуллаев Айдинбег; подполковник Бзыков Роберт.

Полный список российских преступников 291 гвардейского мотострелкового полка ТУТ.

Как ранее сообщал УНИАН, объявлено подозрения 10 российским оккупантам, причастным к пыткам мирных жителей Бучи на Киевщине. Установлено, что они захватывали гражданских, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били.

Позже министр юстиции Денис Малюська отметил, что приговоры военным преступникам РФ будут выноситься Международным уголовным судом.

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