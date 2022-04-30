Украинская разведка опубликовала данные командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка. Российские военные из этой группировки совершают преступления на территории Мариуполя и Запорожья
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины при Минобороны Украины.
"ГУР МО Украины получило список командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка, участвующего в совершении преступлений против народа Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях", - указано в сообщении.
В списке оказались:
- командир Полковник Малыгин Евгений;
- полковник Осауленко Сергей;
- подполковник Бабурин Алексей
- подполковник Абдуллаев Айдинбег;
- подполковник Бзыков Роберт.
Полный список российских преступников 291 гвардейского мотострелкового полка ТУТ.
Как ранее сообщал УНИАН, объявлено подозрения 10 российским оккупантам, причастным к пыткам мирных жителей Бучи на Киевщине. Установлено, что они захватывали гражданских, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били.
Позже министр юстиции Денис Малюська отметил, что приговоры военным преступникам РФ будут выноситься Международным уголовным судом.