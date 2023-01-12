Кроме того, утром на юге страны был уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Украинские военные уже нанесли РФ новые потери. Сегодня они приземлили еще одну "птичку" оккупантов. Защитники Украины уничтожили российский штурмовик Су-25.

"Утром 12 января подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины на восточном направлении был уничтожен российский штурмовик Су-25", - сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

На этом успехи защитников Украины не заканчиваются. В Воздушных силах напомнили, что утром на юге страны был уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Потери РФ в Украине

Ранее уже стало известно, что украинские бойцы отправили в ад более 100 россиян под Соледаром. Там продолжаются тяжелые бои, однако наши герои дают рашистам достойный отпор.

В Генштабе также отчитались, что общие потери РФ с 24 февраля ориентировочно составили уже почти 114 тыс. человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Аналитики ISW также сообщили, что РФ не смогла захватить Соледар и терпит поражения под Кременной.

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