Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 районы сосредоточения оккупантов и склад логистики.

Российские оккупанты в очередной раз получили "по зубам" от защитников Украины. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уже рассказали о новых ударах по врагу. Отмечается, что наши военные "приземлили" два самолета и один вертолет рашистов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса", - говорится в новом сводке.

Кроме этого, за прошедшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 районы сосредоточения оккупантов и склад логистики.

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