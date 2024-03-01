Если бойцам не удастся, им придется отходить на следующую линию обороны, отметил Мусиенко.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал три ключевые задачи перед ВСУ после выхода из Авдеевки. Их выполнение должно помочь остановить продвижение российских войск на данном направлении.

"Сейчас наши силы стабилизируют линию обороны и будут выполнять такие задачи, чтобы наносить как можно большие потери врагу и останавливать его продвижение. Удастся ли это сделать на этой линии обороны? Надеюсь. Но не исключено, что придется отходить на следующую линию, которая сейчас активно строится и укрепляется. Это покажут только боевые действия", - отметил Мусиенко в интервью УНИАН.

При этом эксперт перечислил следующие три комплексные задачи, на выполнении которых сейчас сконцентрированы ВСУ:

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"Первая - это в пределах тех сил и средств, которые у нас есть, остановить продвижение врага и наносить ему максимальные потери. Вторая - это максимальный акцент на достройку оборонительных рубежей, фортификационных сооружений… Третья - это уменьшение авиационного компонента врага".

Говоря об уничтожении российской авиации, Мусиенко объяснил, почему это особенно важно:

"Чтобы они не наносили удары КАБами. Ведь если они смогут это делать, будет лишь вопросом времени, когда они разнесут любые оборонительные рубежи. На этом сейчас надо концентрироваться, и это сейчас происходит".

Оборона ВСУ возле Авдеевки - что сообщалось

Как писал BILD, украинские защитники выстроили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Сообщалось, что с момента выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км, захватив села Степовое, Северное, Ласточкино и Водяное.

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