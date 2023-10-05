Украинские воины также поразили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Потери россиян на фронте снова возросли - авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения противников.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, три артиллерийских средства и станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы - Ред.) противника", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток враг нанес три ракетных и 49 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как сообщал УНИАН, в течение суток на Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой областии. На Марьинском направлении наши защитники отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отражены атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Работиного.

Стоит отметить, что на нашей земле уже уничтожено много оккупантов. Общие потери врага на 5 октября 2023 года составляют примерно 280 470 человек.

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