Украинские воины удачно применили FPV-дрон, поделился активист.

На одном из направлений украинский дрон убил российского захватчика, когда тот собирался справить нужду. Таким образом, воплотилось в жизнь высказывание Владимира Путина "мочить в сортирах", которое он применил во время комментирования бомбардировки Грозного российской авиацией в 1999 году.

Известный украинский блогер, волонтер Сергей Стерненко обнародовал соответствующую видеозапись. На ролике показана местность, где-то на одном из направлений. Видно, что это относительно открытая территория, где находится уличная уборная. Возле нее стоит неизвестный в военной форме, учитывая все детали, - российский захватчик. Зафиксировано, как при приближении украинского дрона оккупант открывает дверь туалета, входит внутрь, и в этот момент раздается взрыв.

Стерненко прокомментировал это видео. "Хотел россиянин покакать, но обоср*лся и умер. "Грифон 501" всегда на страже как нашего государства, так и экологии. Поэтому удачно отработал по оккупанту FPV-дроном, когда тот как раз направлялся в туалет", - написал блогер.

Стоит отметить, что РФ в Украине уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 3 ноября 2023 года уже составляют примерно 303 тыс. 270 человек.

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Как сообщал УНИАН, в Узбекистане впервые осудили мужчину, которого обвинили в участии в войне против Украины. В частности, в Ташкентской области к 5 годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца Ильдара Хайрулина, служившего в группировках "ДНР". По версии следствия, Хайрулин в 2014-2015 годах участвовал в боях в Донецкой области против ВСУ.

Соответствующая информация о фигуранте была размещена на украинском ресурсе "Миротворец", где опубликовано фото фигуранта с оружием в руках. Родственники осужденного утверждают, что тот не участвовал в войне, в указанное время находился в России, а оружие, которое он держит в руках (на фото "Миротворца"), - не огнестрельное и стреляет шариками.

Справка УНИАН. Выражение "мочить в сортире" принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. В частности, в 1999 году, когда он неполных два месяца как был премьер-министром РФ.

24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане, когда Путин комментировал события Второй чеченской войны (в частности, бомбардировки российской авиацией Грозного), сказал: "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж простите мне, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно". Это выражение Путина стало прецедентом и впоследствии превратилось в своеобразный мем.

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