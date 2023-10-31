Родственники фигуранта утверждают, что ружье, с которым он сфотографировался, "ненастоящее".

В Узбекистане впервые осудили мужчину, который обвиняется за участие в войне против Украины. Об этом сообщает "Радио Озодлик".

По данным журналистам, в Ташкентской области к 5 годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца Ильдара Хайрулина, который служил в группировках "ДНР". Ему инкриминировали наемничество (ч. 1 ст.154 УК):

По версии следствия, Хайрулин в 2014–2015 годах участвовал в боях в Донецкой области против ЗСУ. Соответствующая информация о фигуранте была размещена на украинском ресурсе "Миротворец", где опубликовано фото фигуранта. Экспертиза подтвердила, что мужчина, который запечатлен на снимке в военной форме и с оружием в руках, действительно Хайрулин.

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Также в мобильном телефоне фигуранта следователи обнаружили скриншоты, которые подтверждают участие мужчины в боевых действиях на территории Украины, и прочее.

В свою очередь, родственники осужденного утверждают, что тот не участвовал в войне, а в указанное время был на территории РФ. В частности, п словам матери осужденного, в 2014 году ее сын был вместе с ней в Татарстане.

В то же время, родственники признали, что на фото, которое опубликовал "Миротворец",- действительно Хайрулин. Признали они и тот факт, что фигурант фотографировался в военной форме и с оружием в руках. При этом его брат утверждает, что фото Хайрулин сделал в России, а оружие якобы не огнестрельное, а пневматическое оружие и "стреляет шариками".

Брат осужденного также утверждает, что Хайрулина арестовали в мае 2023 года по другой причине – из-за семейного конфликта, возникшего относительно имущества его матери.

Наемники в российской армии

Напомним, бывшим боевикам ЧВК "Вагнер" предложили заключить контракт с новым наемническим подразделением в составе Росгвардии. Набор открыт якобы для тех, кто ранее не участвовал в войне на территории Украины, а также людей, не служивших в армии и людей с ВИЧ и гепатитом. Также новое подразделение Росгвардии рассматривает кандидатуры ампутантов "в индивидуальном порядке".

Тренировочная база нового отряда дислоцируется в поселке Казачьи Лагери Ростовской области. Госдума РФ одобрила этот "проект". Переговоры о переходе наемников в Росгвардию вели сын Евгения Пригожина Павел и командир ЧВК "Вагнер" Антон (Лотос) Елизаров.

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