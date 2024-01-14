Операцию провели с помощью беспилотника.

Днепропетровская бригада территориальной обороны ликвидировала склад взрывчатки врага.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram и обнародовало видео проведенной операции. Склад уничтожен с помощью дрона.

"Праздничный фейерверк на складе взрывчатки оккупантов устроили пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев приобщаться к обеспечению военных FPV-дронами, которые можно собирать даже дома. Он отметил, что за время полномасштабной войны правительство Украины изменило политику для производителей беспилотников, убрав блокеры. Это дало старт массовому производству. Именно поэтому миллион FPV-дронов за год - это реалистичная цель. По словам министра, сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, украинцы в тылу "лично могут двигать Украину к победе", в частности, приняв участие в проекте "Народный дрон". Федоров подчеркнул, что "FPV-дроны стали геймченджерами в этой войне".

The Wall Street Journal рассмотрел, как меняется эпоха под влиянием БПЛА, дронов различных модификаций. Газета отмечает, что это оружие, несмотря на свою смертоносность, распространяется по миру, словно вирус. Оно эффективно как для атак, так и для разведки. Дроны применяют не только в войне в Украине обе стороны, но и исламисты, хуситы и различные группировки наемников.

"Дроны - это смертоносный рой, который будет царить в мире войны. В ближайшем будущем беспилотники будут действовать скоординированно друг с другом, руководствуясь искусственным интеллектом", - заявляет WSJ.

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